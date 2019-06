Catania, rapinata mentre fa bancomat

Assalto in viale Rapisardi: i Falchi lo intercettano poco dopo

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il 37enne Giuseppe Giaggeri per rapina. Ieri sera alle 19.15 la segnalazione da parte di una donna che aveva prelevato del contante dallo sportello bancomat di un istituto di credito in viale Mario Rapisardi.

Il rapinatore, descritto accuratamente, si è allontanato a piedi. I Falchi hanno cinturato la zona e l’uomo, di corporatura esile e di carnagione scura, è stato intercettato in una via limitrofa mentre tentava di nascondersi tra le macchine in sosta.

Riconosciuto per l’abbigliamento, oltre che per l’atteggiamento sospetto, è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Aveva ancora i soldi addosso.