Due chili di marijuana in casa, pusher in manette (FOTO)

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato un pusher 33enne di Aci sant’Antonio, Antonio Barbarino. I militari hanno fatto irruzione in nella sua casa di via Spirito Santo e hanno trovato 2 kg di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio. Barbarino, inizialmente portato al carcere di Piazza Lanza, dopo la convalida da parte del gip è stato scarcerato con l’obbligo di dimorare nella propria abitazione in determinate ore del giorno e di non allontanarsi dal comune di residenza.