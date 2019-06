Tenta di violentare una donna sotto casa

Aggressione in centro a Catania, denunciato un diciassettenne riconosciuto dalla vittima

CATANIA – La notte scorsa a Catania una donna di 42 anni ha chiamato la questura dicendo di essere rimasta vittima mentre chiudeva il portone di casa, nel centro della città, di un’aggressione a sfondo sessuale e fornendo una accurata descrizione dell’autore. Gli agenti nella vicinanze hanno bloccato un diciassettenne che rispondeva alla descrizione fornita dalla vittima e che si stava allontanando velocemente.

Il minorenne è stato denunciato per violenza sessuale e affidato alla madre. A fermare il ragazzo è stato l’equipaggio di una volante, intervenuto immediatamente nella zona dopo la telefonata della vittima.

La donna ha detto agli agenti di essersi potuta sottrarre all’aggressione perché era riuscita a chiudere il portone di casa in tempo. I due agenti, con le cautele del caso, hanno mostrato alla donna l’immagine del ragazzo fermato, che è stato riconosciuto dalla vittima, invitata in questura per formalizzare la denuncia.