“Si tratta così un patrimonio dell’umanità?”

CATANIA – “La settecentesca piazza Duomo sfigurata nel suo decoro e nella sua intrinseca bellezza da mega impianti pubblicitari, da terminal di autobus privati, dall’attendamento di bar e parcheggio di mezzi a motore pubblici e privati”. Free Green Sicilia prova a fermare “lo scempio che viene consumato ogni giorno anche sotto gli occhi stupiti e impotenti di migliaia di catanesi e turisti proprio nel cuore del ‘tardo-barocco’ della città, riconosciuto nel 2002 dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità”.

“E’ legittima – si chiede l’associazione – l’occupazione di oltre un terzo della piazza da parte di ombrelloni mastodontici e un numero smisurato di tavolini, sedie e altro? E’ permessa la copertura del palazzo settecentesco ‘Sammartino del Pardo’ con un gigantesco e deturpante impianto pubblicitario? E’ legittimo l’ingresso di mezzi, auto e autobus, non autorizzati all’interno di piazza Duomo con, tra l’altro, rischi per l’incolumità dei cittadini e dei turisti che pensano di trovarsi in una piazza pedonalizzata? Dov’è andato a finire il regolamento comunale sul decoro urbano redatto dalla ‘fabbrica del decoro’ nel 2016 per poi scomparire nel nulla?”.