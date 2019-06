Sea Watch: “Entriamo a Lampedusa”. Salvini: “Comandante sbruffoncella”

ROMA – “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”. Queste le parole con le quali la comandante della Sea Watch, Carola Rackete, ha annunciato su Twitter la sua decisione.

In 14 giorni, lamenta la ong, “nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra comandante non ha scelta”. La motovedetta della Finanza partita da Lampedusa ha intimato l’alt a circa 12 miglia dalla costa, ma’imbarcazione non si è fermata e ha continuato a navigare. Dovrebbe attraccare a Lampedusa dopo le 20.30.

La Rackete rischia una multa di 50 mila euro e il sequestro della nave: una sanzione che dovrebbe applicarle la prefettura di Agrigento.

Immediato il discorso fiume del ministro Matteo Salvini sui social: “Chiamerò il premier Conte e il ministro Moavero. Non esiste che Paesi europei se ne fottono di quello che fanno navi battenti bandiera del loro Paese. E’ un comportamento indegno. L’Unione europea è assente, non esiste, mi sono rotto le palle. C’e’ un limite alla sopportazione, i confini di un Paese sono sacri, le leggi si rispettano”.

“Useremo ogni mezzo legale – ha assicurato il ministro – per fermare questa situazione. I migranti vadano un po’ ad Amsterdam, un po’ a Berlino e quel che avanza a Bruxelles. Non si capisce perché debba rispondere l’Italia e i cittadini italiani e questo vale anche per qualche vescovo che dice ‘ci penso io’. Basta. Occupiamoci degli italiani in difficoltà, non del resto del mondo che vuole esser mantenuto a spese degli italiani”.

E anche “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi. Se qualcuno pensa che le leggi sono barzellette pagherà fino in fondo”, ha aggiunto. “La comandante ha deciso di entrare a Lampedusa? Sappia che l’autorizzazione allo sbarco non c’è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra”.