Ubriaco al volante in Tangenziale

CATANIA – Un uomo di 45 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dalla Polizia stradale dopo che, alla guida di un’auto ed ubriaco, ha sorpassato una pattuglia lungo la Tangenziale di Catania percorrendo la corsia di emergenza e poi tentato di fuggire sferrando pugni e calci agli agenti.

L’uomo è stato bloccato dopo che, imboccato lo svincolo di San Giovanni Galermo, ferito, ha tentato di fuggire a piedi dopo essersi scontrato con alcune fioriere in cemento e rischiato di travolgere alcuni pedoni e di investire altri automobilisti. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest. Era inoltre privo di patente di guida perché ritirata in quanto già sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica.