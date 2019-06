Navigator, i vincitori in Sicilia

A pochi giorni di distanza dalla prova di Roma, alla quale si è presentato circa un terzo dei candidati, escono i nomi dei vincitori del concorso nazionale per navigator. Quasi 3.000 i posti a disposizione in tutta Italia. Il navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita ai Centri per l’impiego dopo l’introduzione del reddito di cittadinanza.

In Sicilia erano 429 le persone richieste, di cui 125 a Palermo e 100 a Catania. L’incarico ha durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

CLICCA QUI PER GLI ELENCHI DEI VINCITORI.

Anpal pubblica anche la graduatoria degli idonei, composta da tutti i candidati che, pur non risultando vincitori, hanno comunque ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100.