La notte degli incappucciati è un flop

CATANIA – Incappucciati di notte al palasport di corso Indipendenza. Ma non per una messa nera, semplicemente per rubare cavi elettrici. La polizia di Catania ha arrestato due pluripregiudicati, il 45enne Massimo Cavallaro e il 39enne Giuseppe Di Stefano.

Le volanti sono intervenute ieri notte dopo che erano state segnalate alcune persone incappucciate all’interno del palazzo. Appena arrivati gli agenti hanno visto tre uomini che tentavano di scappare e sono riusciti a bloccarne due.

Utilizzando arnesi da scasso avevano tranciato alcuni cavi elettrici della struttura e ne avevano già ammatassato quindici per un totale di circa 500 chili.