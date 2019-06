RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto hanno arrestato Antonino Torrisi, 44 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Il 3 agosto del 2017 era stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva, in cambio di denaro, due dosi di marijuana ad un 16enne del Ghana. I giudici, ritenendolo colpevole di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lo hanno condannato ad un anno e otto mesi di reclusione. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.