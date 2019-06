Corso dei Martiri, rilancio in fumo

CATANIA – Ancora incenerita l’ex bidonville di Corso dei Martiri della Libertà che attende il suo definitivo rilancio, sbandierato a destra e sinistra ed iniziato solo con qualche piazzetta, tra l’altro abbandonata e trasformata in giaciglio di fortuna per clochard. Mentre Catania attende la più importante opera di rigenerazione urbana attualmente in via di realizzazione in Italia, le cosiddette “fosse” di Corso dei Martiri – che ad onor del vero non ospitano più accampamenti – sono trasformate in “pattumiere” a cielo aperto. Oltre ad immondizia, scarti edili, giocattoli e vestiti abbandonati si nota una discarica di pneumatici usati, il fumo nero e l’aria irrespirabile di questi giorni torridi si devono proprio alla gomma bruciata.

A distanza di 36 ore l’incendio non è del tutto domato, focolai si notano in più punti. Fumo si leva dall’enorme area dove dovrebbe sorgere un albergo di lusso, che sarà affiancato da un nuovo teatro e da un cinema multisala. Ancora peggio il perimetro esterno, immondizia e rovi assediano persino una fermata dell’Amt; le aree a verde realizzate sono già trascurate con enormi cespugli e spazzatura che di certo non le rendono vivivili, in alcuni casi le panchine fungono da letto per senzatetto e ubriachi.



Al momento si possono solo chiudere gli occhi per sognare o per il bruciore che deriva dall’incendio con l’odore acre che non accenna a scomparire. Fumo negli occhi da oltre 50 anni, tanti ne compie il Piano regolatore generale targato Piccinato.



“Non è un anniversario da festeggiare, semmai è una data che ci deve far ricordare che il Prg di Catania è vecchio di cinquant’anni – ha detto Alessandro Amaro, ptresidente dell’Ordine degli Architetti di Catania – già nel Prg di Piccinato si faceva riferimento alla questione di Corso dei Martiri. Con il progetto redatto dall’arch. Cucinella potrebbe finalmente partire l’operazione rilancio – conclude Amaro – anche se il grosso dei lavori sarà realizzato dai privati. Intanto potrebbero presto vedere la luce i due parcheggi in piazza della Repubblica che si aggiungono ad alcune piazzette già realizzate.

Il regalo per i cinquant’anni del Prg? Un cambio di marcia per far rialzare una città in ginocchio dal punto di vista economico e sociale, in questo senso il rilancio di Corso dei Martiri assume un valore pratico e simbolico.