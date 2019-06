Miracolo catanese: via decine di discariche

CATANIA – “Nel giro di poche ore il personale della Dusty ha quasi completamente eliminato le decine di discariche abusive sparse per l’intero quartiere catanese di San Giovanni Galermo”. Quasi non ci crede il presidente della IV municipalità Erio Buceti, che aveva contattato l’azienda nei giorni scorsi dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte dei cittadini.

“Un’operazione celere e radicale che consentirà all’intera cittadinanza di festeggiare adeguatamente il santo patrono del quartiere – spiega -. La Dusty, che si occupa della raccolta dei rifiuti a Catania, ha sottolineato come questo genere di situazione non dipendesse assolutamente da loro ma da problemi riguardanti il conferimento in discarica. Risolta questa grana ho ricevuto precise rassicurazioni che la questione sarebbe stata risolta nel giro di pochissimo tempo”.

Cosa che si è verificata. “E dunque la corsa ciclistica di oggi pomeriggio verrà svolta nel migliore dei modi”, conclude Buceti.