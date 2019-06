I big del Movimento 5 stelle a Catania: “Nove riforme su undici sono nostre”

CATANIA – “Le persone che nel M5s hanno partecipato attivamente alla politica e si sono prestate come cittadini alla politica hanno lavorato molto in questi mesi. Non a caso nove delle undici riforme che sono state fatte nel giro di un anno sono targate M5s”. Tiene a ribadirlo Davide Casaleggio, uno dei big del Movimento 5 stelle presenti a Catania per la tappa del Rousseau city lab, il tour promosso per portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle piazze delle principali città italiane

“Bisogna sottolinearlo – aggiunge Casaleggio – tutte le volte che si parla delle attività fatte dalle istituzioni perché sono fatti e riforme importanti: dal decreto dignità, allo spazza-corrotti a cose che non erano mai state fatte prima in Italia e sono state fatte”.

I temi trattati oggi in piazza Nettuno dai deputati regionali e nazionali sono innovazione, lavoro, cittadinanza digitale e intelligenza collettiva. Interverranno la presidente della commissione Lavoro a Palazzo Madama, la senatrice Nunzia Catalfo, e la ministra alla Salute, Giulia Grillo. Alle 23 il confronto più atteso su “Viaggio nel mondo dei diritti dei lavoratori di domani” con Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, e Alessandro Di Battista.

“Quello dei due mandati per i parlamentari del M5s – dice ancora Casaleggio – è sicuramente un tema di cui si sta parlando, come su altri molti temi, da diversi mesi con l’area di ascolto. Noi continuiamo a verificare se le nostre regole siano attuali e questa è un cosa che continueremo a fare sempre”.