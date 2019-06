Controlli e multe ai ristoranti di Sortino

Trovato cibo congelato in cattivo stato di conservazione, sanzioni per 6.000 euro

SIRACUSA – Controlli congiunti fra i carabinieri di Augusta e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa a Sortino, dove sono state controllate tre attività di ristorazione. In due delle tre attività è stata sequestrata carne e salsiccia per un peso complessivo di circa 15 chili congelata arbitrariamente con mezzi e strumenti inidonei, tanto da farla ritenere in cattivo stato di conservazione.

I titolari sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Siracusa. Dal punto di vista amministrativo e sanitario, tutte e tre le attività sono state sanzionate, complessivamente per circa 6.000 euro, per la non corretta applicazione delle norme sull’autocontrollo alimentare. I controlli continueranno sino a quando il livello di attenzione dei ristoratori in materia di igiene pubblica si attesterà sui livelli previsti dalle normative in materia di igiene per la tutela della salute degli avventori.