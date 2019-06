Evasi dai domiciliari, presi in Circumetnea

RANDAZZO (CATANIA) – Due giovani che erano finiti ai domiciliari dopo l’arresto a Randazzo (Catania) nel maggio scorso mentre tentavano di rubare in piazza Municipio la Fiat Uno in uso ai servizi sociali del Comune sono stati arrestati dai carabinieri mentre stavano per a salire a bordo di un treno della Ferrovia Circumetnea.

Sono Mattia Rasano, di 29 anni, e Lino Lavacca, di 26, e sono ora accusati di evasione. I due ai militari hanno detto che stavano andando in un paese vicino ad acquistare alcuni medicinali, non conoscendo a Randazzo alcuna farmacia che glieli avrebbe potuti fornire. Gli arrestati sono stati rinchiusi in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.