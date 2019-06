Beccati 7 furbetti della corsia d’emergenza

CATANIA – La polizia stradale “Sicilia Orientale” di Catania in servizio lungo la Tangenziale di Catania ha ritirato sette patenti di guida ai cosiddetti “furbetti” della corsia di emergenza che, in presenza di traffico intenso, incuranti dell’importanza di lasciare libera la via di fuga, sfrecciavano in barba agli automobilisti incolonnati.

Per due trasgressori, la scorrettezza morale e giuridica evidenziata dalla infrazione commessa, accompagnata da scuse pretestuose e tanta arroganza, è costata una denuncia per procurato allarme e per minaccia a Pubblico Ufficiale. In due, infatti, due hanno minacciato i poliziotti di ripercussioni, per poi cercare di giustificare il proprio comportamento con un improvviso malore della passeggera.

Tuttavia, nel momento in cui è arrivata l’ambulanza con personale medico a bordo, “la paziente” ha rifiutato le cure.