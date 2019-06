Sangue sull’A19: un morto e tre feriti

CATENANUOVA (ENNA) – E’ una donna di 75 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla A19, l’autostrada Palermo-Catania, in territorio di Catanenanuova. Lo precisa la polizia stradale, correggendo i dati resi noti in un primo momento.

Le persone ferite sono tre: una donna di 68 anni ricoverata con la prognosi riservata nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in pericolo di vita, e una giovane madre e la figlia di tre anni che sono in codice giallo nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell’incidente che ha coinvolto un autocarro ed una vettura, mentre un terzo mezzo sarebbe finito sul guardrail nel tentativo di evitare l’impatto.