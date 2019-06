Bagno di sangue sull’A19: 2 morti

CATENANUOVA (ENNA) – Due donne sono morte ed altre tre persone sono rimaste ferite in un pauroso incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli sull’A19 Palermo-Catania , nell’Ennese, tra Catenanuova e Gerbini. Secondo le prime testimonianze, un mezzo pesante avrebbe centrato un’automobile in sosta che a sua volta sarebbe finita su un’altra macchina.

Sul posto presenti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, per i rilievi del caso, e personale dell’Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla Ss 192 allo svincolo di Catenanuova.



IN AGGIORNAMENTO