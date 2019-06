Palpeggiata in ospedale durante un esame: “Vicenda grave, subito un’inchiesta”

CATANIA – A seguito della lettera di una signora pubblicata oggi su “Lo dico a La Sicilia” in cui la paziente denuncia di essere stata palpeggiata durante la mammografia fatta al Santa Marta e Santa Venera di Acireale, il Codacons chiede ai dirigente sanitario di avviare una indagine interna.

“All’accettazione trovo una signora di mezza età che mi fa compilare un questionario – racconta la donna -, e un ragazzo, sicuramente un tirocinante, o laureando specializzando, oppure uno che ha cambiato da poco reparto, non so definirlo con certezza. La donna istruisce il ragazzo su come posizionarmi. E questo con fare disinvolto allo stesso tempo sentendosi autorizzato tocca e palpeggia, poi mi fa posizionare il seno destro sul macchinario, poi si allontana e ritorna accarezzandomi il capezzolo sinistro senza motivo”.

“Se confermati i fatti – sostiene il Codacons si tratterebbe di un episodio molto grave, una vera e propria violenza fisica realizzata sfruttando lo stato di necessità della paziente”.