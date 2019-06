Diciottenni catanesi coltivavano marijuana: polizia li libera per gli esami di maturità

CATANIA – Maturandi catanesi col “pollice verde”. I carabinieri di Gravina hanno arrestato due 18enni, uno di San Pietro Clarenza e l’altro di San Giovanni la Punta, entrambi studenti, sorpresi in un fondo agricolo con piante di droga.

I giovani, che alla vista dei militari hanno tentato di darsi alla fuga, sono stati notati dai carabinieri mentre cercavano di abbandonare 50 grammi di erba custodita in uno zaino.

All’interno del terreno c’erano una decina di piante di marijuana, nonché tutto il necessario per la coltivazione. I due ragazzi sono stati subito rimessi in libertà per poter sostenere la prova della maturità.