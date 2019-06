Cavo si stacca in galleria, camion colpito

di Tonino Demana. A18 chiusa per quasi un’ora in direzione Messina ed inevitabili polemiche per l’ennesimo episodio che ha messo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti

GIARDINI (MESSINA) – Prima il cartello stradale che si schianta in prossimità dell’uscita Messina Sud-Tremestieri, poi il cavo che si stacca in galleria, sfiorando in entrambi i casi inermi camionisti. Continuano le peripezie per gli automobilisti-eroi che percorrono la disastrata A18 Messina-Catania, oggetto di polemiche anche per i numerosi cantieri che soprattutto nei fine settimana paralizzano la circolazione veicolare. Per l’occasione il Cas sta valutando l’ipotesi dei caselli aperti in alcuni tratti per limitare i disagi.

Intanto si registra l’ennesima tragedia sfiorata, nel pomeriggio un grosso cavo di alimentazione dell’impianto elettrico si è staccato, adagiandosi sul rimorchio di un mezzo pesante in transito.

L’insolito episodio si è verificato intorno alle 16.45 al chilometro 38.850 in direzione Messina. A lanciare l’allarme è stato lo stesso camionista che ha subito arrestato la marcia. Sul posto sono arrivati i tecnici della manutenzione e gli agenti della Polizia stradale di Giardini; l’autostrada è rimasta chiusa per quasi un’ora in attesa delle verifiche del caso. Indignazione sui social per l’ennesimo incidente registrato su un’autostrada, distante anni luce dagli standard di sicurezza europei.