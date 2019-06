A Fontanarossa novità nel parcheggio

CATANIA – Novità per il sistema parcheggi dell’aeroporto di Catania. Dopo l’apertura del multi piano P4 per la lunga sosta, da domani saranno in funzione due nuove strutture per permettere maggiori possibilità di scelta in base alle proprie esigenze.

P3. Il parcheggio P3 è dotato di 110 posti più due, gratuiti, riservati ai disabili. È la scelta ideale per le soste brevissime – entro le 6 ore – e per quelle lunghe – oltre le 24 ore – per via delle tariffe più vantaggiose. La struttura si trova molto vicino sia al Terminal A, da cui dista appena 20 metri, che dal Terminal C, che si trova a 50 metri di distanza. L’accesso è possibile anche tramite Telepass.

P5. Il parcheggio P5 è dotato di 59 posti più uno, gratuito, riservato ai disabili. È la scelta ideale per le soste fino a 12 ore e per i passeggeri diretti al Terminal C, da cui dista appena 20 metri. Anche in questo caso l’accesso è possibile anche tramite Telepass.

In entrambe le strutture la sosta per i primi 15 minuti è gratuita.

In autunno le aree di sosta saranno implementate con l’apertura del P6, parcheggio a raso per la lunga sosta, in fase di realizzazione nell’area dell’ex campo sportivo.

Sempre nell’ambito del nuovo sistema parcheggi, gli stalli riservati alle attività di rent a car sono stati collocati nella nuova e definitiva location, al piano terra del nuovo P4 multi piano.

RIEPILOGO GENERALE PARCHEGGI

P1: Sosta breve, primi 15 minuti gratis, situato a 40 metri dal Terminal A, è dotato di 98 stalli, più 2 per i disabili. È il parcheggio ideale per soste brevissime (fino a 12 ore) per il carico-scarico bagagli e per accompagnare o accogliere parenti ed amici; ha la tariffa più conveniente se si parcheggia per poco tempo.

P2: Sosta breve, primi 15 minuti gratis, situato a 20 metri dal Terminal A, è dotato di 220 stalli, più 4 per i disabili. È il parcheggio perfetto per le soste brevi (fino a 24 ore), per il carico-scarico bagagli e per accompagnare o accogliere parenti ed amici

P3: Sosta brevissima (fino a 6 ore) e lunga (oltre le 24 ore); primi 15 minuti gratis; situato a 50 metri sia dal Terminal A che dal Terminal C, è dotato di 110 stalli, più 2 per disabili. Come il P2, è il parcheggio perfetto per il carico-scarico bagagli e per accompagnare o accogliere parenti ed amici

P4: Sosta lunga, primi 15 minuti gratuiti, è dotato di 517 stalli più 11 riservati ai disabili, è situato a 100 metri dal Terminal C e a 200 metri dal Terminal A. È la scelta ideale per chi deve lasciare l’auto per 48 ore e oltre.

P5: Sosta breve, primi 15 minuti gratuiti, dotato di 59 stalli più uno riservato ai disabili, è vicinissimo (20 metri) al Terminal C. Come il P1, è il parcheggio ideale per soste fino a 12 ore, per il carico-scarico bagagli e per accompagnare o accogliere parenti e amici.