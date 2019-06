I fan di Salvini e l’odio social scioccante: “Camilleri affogato nel suo stesso vomito”

Lo scrittore siciliano aveva criticato il leader del Carroccio con il rosario in mano in campagna elettorale. FOTO

CATANIA – L’odio social non risparmia nessuno e stavolta l’obiettivo degli haters è proprio Andrea Camilleri. La notizia del suo ricovero in codice rosso a Roma fa velocemente il giro d’Italia e viene replicata da tutti i quotidiani on line anche sulle proprie pagine Facebook. Molti i commenti, la maggior parte di dolore e di grande partecipazione e vicinanza allo scrittore siciliano papà di Moltalbano, ma sulla pagina social di Libero, invece, si è aperto il festival dell’insulto.

“Mi dispiace per lui, forse si è affogato nel suo stesso vomito che ha gettato con le Sue dichiarazioni su Salvini. Detto questo spero si riprenda”, scrive il commento contro Camilleri che ha ottenuto più like sotto l’articolo pubblicato. Il riferimento è relativo alle affermazioni di Camilleri all’indomani del comizio di Salvini con il rosario in mano durante la campagna elettorale. “Non credo in Dio – spiegava – ma vedere Salvini impugnare il rosario dà un senso di vomito”.

“Eeee, chi sputa in aria gli casca in faccia”, sostiene un altro utente che non si impietosisce neanche davanti alle gravi condizioni in cui versa lo scrittore.

Insomma una macchina social che si mette in moto indistintamente contro chiunque abbia osato criticare il “Capitano” nelle sue uscite pubbliche.

“E ora chi offende Salvini? Speriamo che si calmi, altrimenti il prossimo sarà. Chissà…” si legge in un altro commento. Libero è stato criticato più volte per i suoi titoli irriverenti spesso tacciati di populismo, sono note le sue posizioni anti-migranti e anti-islamiste.