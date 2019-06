Catania, cocaina affare di famiglia

CATANIA – Una donna di 46 anni, Giovanna Sicali, e il figlio di 25, Roberto Nicolosi, sono stati arrestati a Catania dalla Polizia di Stato perché sorpresi la notte scorsa a spacciare cocaina nel quartiere San Cristoforo. Sono stati posti ai domiciliari.

I poliziotti hanno dapprima sorpreso tra la piazza Caduti del Mare e la via Plaja il giovane che, vedendoli, ha tentato di disfarsi di cinque involucri di droga, poi recuperati. La madre è stata arrestata durante una perquisizione nell’abitazione del giovane perché nel beauty case che aveva in mano c’erano della cocaina in pietra e 80 euro. La droga, per un peso complessivo di tre grammi, è stata sequestrata.