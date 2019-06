All’Università arrivano gli Ecobox

Catania . Soddisfatti gli studenti che avevano raccolto oltre mille firme per chiedere i contenitori per la differenziata all’interno dei dipartimenti

CATANIA – Gli studenti e le studentesse dell’Università di Catania hanno accolto con entusiasmo gli Ecobox forniti dalla Dusty. Per Anna Pistorio, rappresentante del Dmi, “il progetto nasce al Dipartimento di Agraria ed adesso finalmente si sta estendendo a tutti gli altri dipartimenti. La sensibilizzazione al tema è stata fondamentale”.

Soddisfatto anche il senatore accademico Antonino Moschetto: “Questa iniziativa è inserita in un piano triennale che abbiamo chiamato “Per un ateneo attrattivo, sostenibile e socialmente responsabile” e l’intervento degli studenti in questa azione di sostenibilità è stato fondamentale.

Infatti, a fare pressione ai vertici universitari, sono state anche le oltre mille firme raccolte dall’Assemblea Universitaria Cittadella, come racconta Alessia Brunetto.

“Il numero di firme raccolte in una settimana è la dimostrazione che gli studenti abbiano ben chiaro cosa l’università deve fare e in che direzione debba andare. Siamo soddisfatti dei risultati, oggi finalmente si collocano gli Ecobox per la differenziata dentro i dipartimenti, ma non ci fermeremo qui.”