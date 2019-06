A18, cartello si schianta a Tremestieri

MESSINA – Tragedia sfiorata, l’ennesima, sull’A18 Messina-Catania a causa di un singolare incidente avvenuto subito dopo la barriera autostradale di Messina Sud. Un mezzo pesante è stato sfiorato dalla caduta del cartello metallico che indicava l’uscita di Tremestieri; da diverso tempo il supporto metallico risultava pericoloso perché corroso dagli agenti atmosferici. Nella foto in home page si nota lo stato di degrado del palo, che ovviamente nessuno ha pensato di sostituire.

Per fortuna, il cartellone è collassato quando il camion era di poco transitato, mentre un automobilista ha notato la scena, arrestando la marcia del veicolo a distanza di sicurezza. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del fuoco, la rampa in uscita è stata chiusa per mezz’ora per la rimozione del cartellone. Non sono mancate le polemiche sui social, in tanti puntano il dito contro la cattiva gestione del Consorzio autostrade siciliane.