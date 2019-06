Cittadino segnala i ladri: presi alla Plaia

CATANIA – E’ stato il senso civico di un cittadino a permettere l’arresto di due ladri. Nella serata di venerdì dopo la segnalazione telefonica di un testimone la polizia ha sorpreso un pregiudicato rumeno e un incensurato catanese che dopo aver segato un palo di ferro utilizzato per reggere un cartellone pubblicitario ormai in disuso lo avevano caricato su un furgone per portarlo via.

Tutto questo lungo la statale 114. Il furgone è stato intercettato e bloccato dalle volanti all’altezza dei lidi balneari del viale Kennedy: all’interno i poliziotti hanno trovato un palo in ferro della lunghezza di circa 5 metri e un gruppo elettrogeno utilizzato per alimentare il flex con cui era stato tagliato.