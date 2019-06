Catania, solarium con campo da pallanuoto

CATANIA – Aperta al pubblico anche la discesa a mare per disabili nel solarium di fronte al Nautico, novità assoluta per l’estate catanese.

L’ampia struttura per l’accesso gratuito al mare, complessivamente oltre mille mq, ora compiutamente funzionante, è stata presa d’assalto anche questa domenica, dopo l’anteprima dello scorso 9 giugno quando, per volere del sindaco Salvo Pogliese gran parte della piattaforma fu resa fruibile ai catanesi e ai turisti, nonostante la porzione attigua all’accesso riservato fosse ancora off limits.

La discesa facilitata del solarium del Nautico, segue quella di San Giovanni Li Cuti attiva, invece, dallo scorso primo giugno.

“Senza clamori ma con la sobrietà operativa che ci caratterizza – ha commentato il sindaco Salvo Pogliese – abbiamo gradualmente consegnato strutture importanti nei tempi giusti, un fatto che a Catania non accadeva da parecchie stagioni”.

“Non vanno dimenticati i ritardi dello scorso anno che ci siamo ritrovati appena insediati, a metà giugno, quando ancora non era stata neppure aggiudicata la gara e neppure quelli degli anni precedenti, in cui l’apertura del solarium avveniva addirittura a fine luglio. Abbiamo realizzato quanto nelle nostre attuali possibilità economiche -ha proseguito il primo cittadino- con i proventi della tassa di soggiorno e dunque senza onere alcuno per il bilancio comunale”.

“Ringrazio dirigenti e funzionari dell’assessorato al mare retto da Fabio Cantarella e l’assessore allo Sport Sergio Parisi che hanno seguito ogni passaggio della realizzazione e dell’attivazione dei connessi servizi di salvataggio, igienici, docce e bar, ai fruitori della struttura, secondo una tabella di marcia che è stata in linea di massima rispettata, nonostante il maltempo e il mare agitato della fine di maggio ne ha parzialmente rallentato l’esecuzione”.

Infine, altra importante novità per il solarium del Nautico, l’assessore allo Sport Sergio Parisi, che oggi ha fatto un sopralluogo, ha annunciato che nella prima settimana di luglio, verrà montato un campo di pallanuoto per la libera fruizione dei bagnanti, a pochi metri dalla discesa a mare.