Zuccaro approva il nuovo questore: “Stesse idee su come muoverci a Catania”

CATANIA – “Grande soddisfazione” per le nomine del questore, Mario Della Cioppa, e del capo della squadra mobile, Marco Basile, che “hanno un curriculum professionale di altissimo profilo” è stata espressa dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, a margine della conferenza stampa sull’operazione ‘Hostage’.

“Abbiamo – ha aggiunto Zuccaro – una perfetta sintonia sulle esigenze di contrasto alla criminalità a Catania e provincia: continuare a combattere quella organizzata e non, e rafforzare la lotta al malaffare e alle infiltrazioni nei vari settori di alcune pubbliche amministrazioni. L’amministrazione centrale della polizia ha piena consapevolezza del lavoro da fare a Catania”.

Il questore Della Cioppa ha sottolineato l’importanza di combattere la criminalità in qualunque settore e in tutte le sue espressioni. E parlando dell’operazione ‘Hostage’ l’ha definita “importante perché – ha spiegato – agisce chirurgicamente contro l’illegalità. Non è un approdo – ha precisato – ma un punto di partenza perché ci fornisce uno spaccato della zona da analizzare anche in tema di controllo del territorio che ci permette di calibrare i presidi delle nostre forze dell’ordine che saranno presto presenti”.