Uccide la moglie e ferisce il figlio

Carini: commessa ammazzata con un taglierino, il marito si barrica nel negozio ma viene catturato. I due erano separati: lui non si rassegnava, lei lo aveva denunciato

PALERMO – Il 41enne Marco Ricci ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature in corso Italia a Carini, ed è rimasto barricato dentro. Ha anche ferito il figlio quattordicenne.

I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l’hanno bloccato. Per la moglie, la 36enne Anna Scavo, non c’è stato nulla da fare. Il figlio è stato trasportato all’ospedale Cervello di Palermo.

La donna è stata colpita alla gola con un taglierino. I due erano separati ma lui non si era rassegnato alla fine del rapporto. “E’ una vicenda che addolora l’intera collettività – dice il sindaco Giovì Monteleone -. Anna la conoscevamo. In paese dicono che aveva presentato denunce contro l’ex marito che ogni tanto si presentava in negozio. Quando succedono queste cose si rimane davvero sconvolti. Peccato si arrivi sempre troppo tardi”.