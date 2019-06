Paternò, in casa 15.000 euro di “erba”

Strano via vai da un appartamento in via Bengasi: i carabinieri irrompono e arrestano un 19enne ucraino

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato un 19enne di origini ucraine per spaccio di droga.

I militari, insospettiti da uno strano viavai di giovani dall’abitazione del giovane in via Bengasi, hanno fatto irruzione e l’hanno perquisita trovando 1,6 kg di marijuana sfusa, 50 dosi della stessa droga, già pronte per essere piazzate al dettaglio, un bilancino elettronico di precisione e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi. La droga aveva un valore di circa 15.000 euro, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.