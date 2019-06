Un pianoforte a Fontanarossa

CATANIA – La musica entra all’aeroporto di Catania. Sac, società di gestione dello scalo, ha sposato l’iniziativa di posizionare un pianoforte all’interno dell’aerostazione e metterlo a disposizione dei passeggeri che, in attesa del proprio volo, potranno liberamente suonarlo.

Lo strumento è stato inaugurato dal musicista Salvatore Belfiore, alla presenza del presidente di Sac, Sandro Gambuzza, dell’amministratore delegato, Nico Torrisi, del direttore Enac, Vincenzo Fusco, degli enti di Stato e di Beppe, Santi e Delia Cappellani.

“La musica è un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzione – commentano Sandro Gambuzza e Nico Torrisi – e anche per questo abbiamo pensato, prendendo spunto da esempi positivi in giro per il mondo, di arricchire l’esperienza di viaggio dei nostri utenti dando loro la possibilità di ingannare l’attesa e allietare la permanenza in aeroporto. Ringraziamo Santi Capellani e l’azienda che rappresenta per aver prontamente accolto la nostra richiesta, mettendo disposizione, della collettività, a titolo gratuito, un pianoforte”.

Lo strumento è gentilmente offerto da Cappellani Music Store: si tratta di un pianoforte a mezza coda, modello H. Willermann JS 145 3 pedali, posizionato in sala Gate, dopo i controlli di sicurezza, tra i varchi 6 e 7. L’iniziativa è denominata “Play Me”.