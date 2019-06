Belpasso, stop a nuovo centro commerciale

Il Tar di Catania ha respinto definitivamente il ricorso presentato contro lo stop al centro commerciale in località Gattaino condannando la società Le Torrette Srl al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Belpasso. Il contenzioso è scaturito dalla delibera n. 49/2018 del Consiglio comunale che rigettava l’istanza di “assentire una variante ad un piano di lottizzazione per la realizzazione di un “centro commerciale” di media struttura da costruire e poi vendere”.

La società Le Torrette srl è proprietaria di una vasta area di terreno, tra la XII traversa e la via VIII Retta Levante, ricadente in zona C1 di espansione del Piano regolatore generale. Nel 2012 la società Le Torrette srl aveva ottenuto la concessione edilizia stipulando poi, nel 2017, “con una nota azienda della Grande distribuzione un contratto preliminare di compravendita, condizionato al rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un centro commerciale” scrivono i giudici del Tribunale amministrativo regionale di Catania.

Nel maggio dello stesso anno era stata presentava istanza per il rilascio di una variante al Piano di lottizzazione per la realizzazione della struttura commerciale al posto di una parte degli edifici residenziali (32 appartamenti già previsti con l’approvazione del Piano del 2010). La variante era stata approvata a luglio dalla Regione Siciliana, con il parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali di Catania, del Genio civile e del responsabile del settore urbanistica del Comune di Belpasso.

Il provvedimento, però, il 26 aprile 2018, è stato bocciato dal Consiglio comunale di Belpasso “con 10 voti contrari, 3 astenuti e 7 assenti” che, però, pochi mesi dopo annullava la delibera per “difetto di motivazione”. Il 19 ottobre 2018 il Consiglio comunale aveva rigettato ancora la proposta con undici voti contrari, due favorevoli e due assenti. Da qui il ricorso della società Le Torrette, con l’esito finale della sentenza a favore del Comune di Belpasso.

Soddisfazione dall’amministrazione comunale. “Questa Amministrazione, come la precedente guidata da Carlo Caputo, insieme all’organo consiliare, presieduto da Gaetano Campisi, sono contrari all’uso indiscriminato del territorio – spiega il sindaco Daniele Motta – Non vogliamo un ulteriore consumo del suolo, non riteniamo utile e necessario la realizzazione di nuove cubature per uso edilizio in una città che ha già migliaia di vani inutilizzati e, soprattutto, non riteniamo opportuna la realizzazione di un nuovo centro commerciale in un’area dove sono già presenti in maniera importante. Questa sentenza è un ulteriore stimolo per la mia Amministrazione che punta alla difesa del territorio e farà i dovuti passi per la realizzazione del così detto Parco delle torrette, fortemente voluto da ampi settori e associazioni presenti nella nostra comunità”.