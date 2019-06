Acireale, fiamme nella pizzeria

Danni alla struttura e a parte dell’impianto elettrico del locale in via Romeo

ACIREALE (CATANIA) – Stamattina, poco dopo le 7, i vigili del fuoco di Riposto sono intervenuti per una di soccorso per un incendio all’interno della pizzeria “Vecchio Teatro” in via Romeo ad Acireale (Ct).

Le attività di spegnimento e di messa in sicurezza dei locali si sono concluse poco dopo le 11. I locali e parte dell’impianto elettrico sono stati danneggiati dal fumo e dal calore.

Le cause dell’incendio, originatosi all’interno di un piccolo locale in prossimità del forno a legna, sembrano potersi attribuire a un evento accidentale.