Le fiamme gialle al Comune di Catania

Inchiesta sul dissesto dell’ente, la guardia di finanza ha “occupato” un ufficio del municipio per esaminare i bilanci degli ultimi anni

CATANIA – Militari della Guardia di finanza hanno ‘occupato’ un ufficio del Comune di Catania per potere controllare gli atti dei bilanci degli ultimi anni dell’Ente.

L’iniziativa, secondo quanto trapela, sarebbe da collegare a un’inchiesta avviata dalla Procura sul dissesto finanziario, per un ‘buco’ da oltre 1,5 miliardi di euro, al momento senza indagati.

Il lavoro a ritroso negli anni sarà lungo e per questo militari delle Fiamme gialle del nucleo di Polizia economica finanziaria si sono fatti assegnare una stanza per potere controllare con attenzione, e per il tempo necessario, i documenti utili agli accertamenti richiesti dalla magistratura nella delega alle indagini.