Carabinieri al lavoro: 4 arresti nel Catanese

CATANIA – Quattro arresti dei carabinieri nella provincia di Catania.

I militari di Viagrande hanno arrestato il 66enne Vito Di Mauro, condannato per estorsione: dovrà scontare la pena di un anno e 3 mesi di reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.



I carabinieri di Castiglione di Sicilia hanno arrestato il quarantenne rumeno Cristi Brinza, condannato per rapina aggravata in concorso, reato commesso a Taormina (Me) nel 2008: dovrà scontare la pena residua di 5 anni nel carcere di Catania Piazza Lanza.



Infine i carabinieri di Randazzo hanno arrestato il 28enne Mattia Rasano e il 26enne Lino Lavacca per violazione dell’obbligo di presentazione alla polizia e dell’obbligo di dimora per Lavacca. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.