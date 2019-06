Catania, crolla cancello nel cantiere: 2 feriti

Cedimento improvviso della struttura di accesso ai locali ex-Banca Intesa in viale Vittorio Veneto: operai in ospedale

CATANIA – Un cancello metallico scorrevole di accesso a un cantiere di lavori di demolizione e ristrutturazione all’interno di locali ex-Banca Intesa in viale Vittorio Veneto, angolo corso delle Province, a Catania, per cause in corso di accertamento, stamattina ha ceduto improvvisamente e si è abbattuto su due operai che si trovavano in prossimità.

Le due persone travolte dal cancello si sono trovate in corrispondenza di un avvallamento del terreno che gli ha consentito di non rimanere del tutto schiacciate sotto il suo peso.

All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, i due operai non si trovavano più sotto il cancello e sono stati trasportati negli ospedali Garibaldi e Cannizzaro di Catania per le cure del caso.