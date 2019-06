Arrestato il palpeggiatore delle studentesse

PALERMO – Un giovane di 25 anni, residente in corso Calatafimi, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale per aver palpeggiato due studentesse in viale delle Scienze, nella cittadella universitaria. Il giovane è stato bloccato dal fidanzato di una delle vittima e da un addetto della sicurezza dell’università.

Le urla di una delle ragazze hanno attirato l’attenzione dei vigilanti, che hanno chiamato la polizia alla quale i due uomini hanno consegnato il giovane, riconosciuto dalle studentesse. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.