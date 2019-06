PALERMO – Fa bene la Regione siciliana a stanziare nuovi fondi per il rinnovo dei mezzi del Corpo forestale, perché in Sicilia la situazione incendi è già critica. Solo oggi una ventina i roghi appiccati in provincia di Palermo, con l’intervento proprio della forestale e dei vigili del fuoco.

Le fiamme sono divampate a San Giuseppe Jato, Torretta, Cinisi, Piana degli Albanesi, Bagheria, Misilmeri, Capaci. Incendi pure a Caccamo, a Termini Imerese e nel Corleonese.