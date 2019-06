Fondi per il terremoto di Santo Stefano: “Ecco come verranno utilizzati”

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Si è tenuto sabato pomeriggio al Comune di Zafferana Etnea un incontro organizzato dal Movimento cinque stelle per illustrare le misure previste dal governo per le nove città della provincia di Catania colpite dal sisma dello scorso 26 dicembre.

L’incontro ha visto la partecipazione dei senatori Tiziana Drago, Cristiano Anastasi e Agostino Santillo, nonché del geologo Carlo Cassiniti che ha illustrato al pubblico l’attuale situazione geologica e gli effetti degli studi di microzonazione sismica.

L’intervento del senatore Anastasi ha sottolineato la grande valenza dell’intero decreto Sblocca Cantieri, all’interno del quale sono contenute le misure a sostegno delle comunità terremotate. “E’ un provvedimento corposo e complesso che ha armonizzato due necessità. La prima è quella della legalità degli appalti: quando ballano cifre importanti è necessario poter avere l’esatto controllo di tutte le procedure di gara e aggiudicazione. La seconda è quella della velocizzazione delle procedure per far partire I lavori: non possiamo permettere che la burocrazia blocchi il lavoro”.

Il decreto prevede nell’arco del quinquennio 2019-2023 un fondo di 236,7 milioni di euro, con interventi per la ripresa economica, per le imprese ma anche per gli enti locali. “Infatti – ha aggiunto la senatrice Drago – sono previsti fondi per il potenziamento degli uffici comunali: 830 mila euro per le assunzioni nel 2019 e 1.660.000 euro per il 2020. Gli enti locali potranno scegliere se incrementare il monte ore dei dipendenti part time o se procedere a nuove assunzioni. Inoltre abbiamo migliorato il testo con emendamenti che abbiamo studiato ed elaborato con i comitati, sindaci, attivisti, geologi e ingegneri, come quello che prevede l’utilizzo dei piani di microzonazione già esistenti. Un intervento che porterà ad un risparmio per le pubbliche amministrazioni consentendo di utilizzare i fondi per altre necessità. Infine ho depositato un ordine del giorno che prevede agevolazioni per i residenti nei condomini relativa ai pagamenti all’amministratore, quando quest’ultimo è una figura esterna e non residente nello stesso condominio”.