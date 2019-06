Catania, beccati 14 posteggiatori abusivi. E i cittadini riconoscono gli oggetti rubati

Vigili scatenati: al mercatino delle pulci la merce sottratta nelle ville, pizzicato piromane straniero in viale Libertà, multe ai locali notturni

CATANIA – Quattordici parcheggiatori abusivi sono stati identificati dalla polizia municipale di Catania nelle zone di piazza Carlo Alberto, corso Sicilia, Lungomare e stazione centrale. Per tutti sono stati elevati verbali e per tre di loro è scattato anche l’ordine di allontanamento dal territorio.

Durante i controlli sono stati sequestrati oggetti in vendita nel mercatino delle pulci dell’ex mercato ortofrutticolo. Alcuni cittadini che si aggiravano tra i banchi ne hanno riconosciuti diversi come rubati nelle ville. Chi è interessato può contattare lo 095 7424239 – 40.

Inoltre nei pressi di piazza Duomo due pattuglie hanno sequestrato 95 paia di occhiali, particolarmente dannosi alla vista perché realizzati con materiale di scarsa qualità. Verranno distrutti.

In viale Libertà, in un’area limitrofa alla biglietteria dei pullman, gli agenti hanno notato che veniva sprigionato fumo intenso, mentre uno straniero cercava di allontanarsi. E’ stato raggiunto, fermato e condotto nella sezione di polizia giudiziaria. Il rifugiato è stato denunciato per incendio colposo.

Infine nel centro storico sono stati multati quattro esercizi commerciali che diffondevano musica oltre l’orario consentito, cioè dopo le 0.30.