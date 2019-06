Auto fuori strada, muore una 38enne a Ragusa

RAGUSA – Una 38enne è morta e due persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Ragusa mare. Le tre persone erano su una Volkswagen Golf che, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, è finita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail.

Alla guida della vettura c’era il marito della vittima, che ha riportato ferite giudicate guaribili in una settimana, mentre il figlio 12enne è stato medicato e giudicato guaribile in un mese.