Piazzava “erba” in viale Grimaldi: preso

Catania . Pusher 35enne sorpreso a Librino con 100 grammi di marijuana già suddivisi in dosi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 35enne Giuseppe Viola per spaccio di droga. I militari lo hanno sorpreso durante un servizio antidroga nel popoloso quartiere Librino, precisamente in viale Grimaldi, hanno colto il momento opportuno per intervenire e interrompere lo spaccio.

Viola è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte allo smercio. La droga è stata sequestrata, l’arrestato è stato portatao al carcere di Catania Piazza Lanza.