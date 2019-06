E’ pronto anche il solarium del Nautico

CATANIA – Apre domenica mattina alle 9 il solarium sul lungomare di Catania davanti all’istituto Nautico, con relativa attivazione dei servizi di salvataggio dei bagnanti.

I lavori di realizzazione della grande piattaforma sono stati iniziati e completati in tempi tali da consentire un’apertura anticipata di parecchie settimane rispetto agli ultimi anni.

Nel solarium del Nautico per la prima volta si sta anche costruendo anche una discesa a mare per facilitare l’accesso ai disabili, struttura che verrà completata entro giovedì. Già attiva e funzionante da diversi giorni, invece, la discesa per i disabili di San Giovanni Li Cuti, sia pur con qualche contestazione per l’eccessiva pendenza.