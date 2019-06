Bisca in un garage di Nesima, agenti bloccano la fuga dei clienti

Catania: movimenti sospetti in una traversa di corso Indipendenza, i poliziotti irrompono. Super multa per il proprietario. FOTO

CATANIA – Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia di Catania ha notato movimenti sospetti in una stradina laterale del corso Indipendenza. Alla vista dell’auto molti dei presenti hanno cercato di allontanarsi con discrezione, ma sono stati fermati dagli agenti che, nel frattempo, si sono accorti che all’interno di un garage era stata staccata la corrente elettrica.

L’autore del gesto è stato subito identificato per un pluripregiudicato. Nel garage c’era una vera e propria sala clandestina per giochi proibiti e scommesse on line non autorizzate, con un calcio balilla, un tavolo da biliardo, quattro postazioni da gioco collegate on line a siti per scommesse e giochi di vario tipo, tutti a pagamento.

Dopo aver individuato il gestore dell’attività illegale, il pregiudicato che aveva precedentemente staccato l’alimentazione elettrica, i poliziotti gli hanno contestato molti addebiti penali e amministrativi (per un totale di 156.500 euro).