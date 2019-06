Sporcizia e irregolarità nel panificio

CATANIA – Proseguono i controlli della Polizia di Catania, con l’ausilio di personale dell’Asp per garantire il rispetto delle autorizzazioni amministrative sugli esercizi commerciali.

Rilevate gravi irregolarità all’interno di un panificio nel quartiere di Nesima, soprattutto notevoli carenze igienico-sanitarie. Sono scattate multe per 6.000 euro. Quattro le contravvenzioni notificate al titolare per assenza di conformità dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti, per la vendita del pane a pezzo e non a peso e senza alcuna indicazione sulle caratteristiche qualitative.

I poliziotti hanno anche multato un dipendente del panificio che cercava con aria di sufficienza di eludere il controllo amministrativo e di ostacolare la propria identificazione allontanandosi dal punto vendita per poi rifiutarsi apertamente di rendere le proprie generalità.