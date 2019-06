Sospeso il sindaco di San Pietro Clarenza

CATANIA – Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha disposto “la sospensione di diritto alla carica di sindaco del Comune di San Pietro Clarenza di Giuseppe Bandieramonte”, arrestato ieri dalla guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta ‘Differenziata’ della Procura distrettuale sull’aggiudicazione di gare per la raccolta di rifiuti per oltre 3 milioni di euro.

“La sospensione – spiega la prefettura – è stata accertata a seguito della comunicazione dell’applicazione della misura restrittiva in esecuzione dell’ordinanza del gip di Catania che ha disposto la misura cautelare in carcere per i reati di corruzione, per atti contrari ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti”.