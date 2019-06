Etna Comics parte col botto

Catania . Nella giornata inaugurale battuto ogni record di presenze per il festival internazionale del fumetto. Oggi appuntamento con Leonard di The Big Bang Theory

CATANIA – Ha già battuto il suo primo record la giornata d’apertura di Etna Comics 2019, facendo registrare numeri superiori rispetto a quelli della prima dello scorso anno. Una partenza col botto per la nona edizione del Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, che ha preso il via, questa mattina alle 10:00 in punto, col tradizionale taglio del nastro, salutato dal boato festante di migliaia di appassionati in attesa, fin dalle prime luci dell’alba, davanti ai botteghini del centro fieristico “Le Ciminiere”.

In prima linea, accanto al direttore della kermesse, Antonio Mannino, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. La tradizionale conferenza d’apertura ha visto la presenza di Simone Bianchi, autore del Manifesto 2019 dedicato al mito di Gammazita, e Lelio Bonaccorso, che ha realizzato la quarta di copertina della brochure ufficiale di questa edizione. Presa d’assalto l’Area Mostre, dove i visitatori non hanno saputo resistere al fascino delle esposizioni dedicate agli ottant’anni di Batman e al mito di Giuseppe Coco.

Gettonatissimi i big dell’Area Comics, a partire proprio da quel Neal Adams che ha reinventato il personaggio del Cavaliere Oscuro, ma anche Gary Frank, Il Baffo, Claudio Castellini, Andrea Freccero, Labadessa e tanti altri. Subito un successo la nuova Area Movies and Videogames, che ha fatto registrare grande entusiasmo per i tanti super ospiti invitati dallo staff organizzativo: da Keiichiro Toyama a Tony Bancroft, da Shiyon Kim a Jihyun Park, da Dermot Power a Swery65.

Tanti i bambini che hanno già provato l’ebbrezza di giocare in Area Family, allo stesso tavolo con mamma e papà. Primi appuntamenti anche per la NewTube Alley, dove hanno spopolato Arcade Boyz, Caleel, Luna e Pagnotta. Tutto esaurito in Area Palco con il concerto di Giorgio Vanni, che ha chiuso con un coinvolgente viaggio tra le sigle animate che hanno fatto la storia, la prima delle quattro giornate di Etna Comics 2019.

Oggi appuntamento imperdibile per i fan di Leonard di The Big Bang Theory, che potranno incontrare l’attore protagonista della Serie TV, Johnny Galecki, alle 12:00 in Sala Polifemo e alle 15:30 in Area Palco. Spazio anche alla travolgente comicità di Casa Surace, alle 15:00 in NewTube Alley con “Dietro le quinte, anzi i fornelli” e alle 18:00 sul palco, con esilaranti collegamenti via Skype con la vulcanica nonna Rosetta.

In Area Games da segnalare gli incontri con Luca Bonora, che spiegherà ai suoi fan com’è possibile creare il gioco dell’anno senza commettere errori, e con Mauro Longo, che svelerà agli appassionati tutti i segreti di Lex Arcana, il gioco di ruolo italiano più famoso di tutti i tempi. A chiudere la seconda giornata i Nanowar of Steel, preceduti sul palco dal BardoMagno Live, dai Walkman back to the ninenties e da una coinvolgente interpretazione del leggendario Mandrake da parte del mago Dimis.