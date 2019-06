CATANIA – Un autobus dell’Azienda municipale trasporti di Catania che collega il capoluogo etneo con il comune di Aci Castello si è bloccato stamane in una buca in via Re Martino, la via principale del paese. Non ci sono feriti.

E’ accaduto intorno alle 11. La circolazione nella zona è rimasta bloccata. Sono intervenuti i vigili del fuoco.