Arsenale e droga in un ovile a Randazzo

CATANIA – I carabinieri di Randazzo, coadiuvati da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” e dagli Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania, hanno scoperto un arsenale all’interno di un ovile in un fondo agricolo in contrada Murazzorotto. Armi, munizioni e droga erano occultate all’interno di camere d’aria e di bidoni in plastica interrati.

In manette il proprietario del terreno, Marco Portale di 37 anni, accusato di detenzione di armi clandestine, munizionamento e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno del casolare sono stati rinvenuti: una pistola revolver cal. 32 special, marca “Usa Charter Arms” modello “Undercover” con la matricola abrasa; un fucile sovrapposto cal. 12 marca “Franchi” con matricola canna e castello punzonati; un fucile semiautomatico cal. 12 marca “Breda” con matricola canna e castello punzonati, con canna e calciolo mozzati; 1 canna di arma lunga ; 1 castello con calcio di arma lunga a cane esterno con la matricola abrasa; 300 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana e diversi grammi di cocaina; un metal detector perfettamente funzionante; nr. 62 cartucce cal. 9×21 mm; 148 cartucce cal. 38 special; 37 cartucce cal. 9×19 mm; 23 cartucce cal. 32 special; 1 cartuccia cal. 9 corto; 113 cartucce cal 6,35 mm; 1 cartuccia cal. 22; 25 cartucce cal. 12 a pallettoni; 29 cartucce cal. 12 a pallini; 24 cartucce cal. 12 a palla asciutta; 1 serbatoio per pistola cal 6,35.

Le armi, nei prossimi giorni, saranno inviate agli esperti del R.I.S. di Messina per gli esami di tipo balistico finalizzati a stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminali, nonché di ripristino delle matricole così da poter risalire alla provenienza delle stesse. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.