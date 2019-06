Prima ondata di caldo africano

Nel fine settimana in Sicilia anche più di 35 gradi

“Aria ulteriormente calda risalirà l’Italia dal Nord Africa nel weekend e in parte anche la prossima settimana: è dunque confermata la prima ondata di caldo dell’estate 2019”. I meteorologi di 3bmeteo.com anticipano che “in particolare sulle aree interne del Centro Sud i valori massimi diurni supereranno in maniera diffusa e abbondante i 30°. Su alcune zone interne di Puglia, Basilicata, Sardegna, Calabria e Sicilia tra sabato e domenica si potranno toccare punte di 33-34°, e non si esclude qualche picco superiore anche ai 35°”.

ALCUNE DELLE CITTA’ PIU’ CALDE – “Tra le città più calde nei prossimi giorni segnaliamo Caltanissetta, Nuoro, Cosenza, Matera, Caserta, Benevento, Foggia, Sulmona, Roma, Frosinone, Perugia, Firenze, Bologna, Ferrara, Mantova, Rovigo, Trento, Bolzano. Tra le aree più fresche invece quelle lungo i settori costieri, in particolare versante adriatico e riviera ligure, ma in generale anche il Piemonte, specie occidentale e la Valle d’Aosta, che sarà la regione spesso più fresca di tutte complice l’instabilità più frequente.”

QUANTO DURERA’ – “Al Sud l’ondata di caldo potrebbe essere decisamente duratura, almeno per tutta la prossima settimana. Caldo più modulato al Centro Nord: in particolare al Centro il picco è atteso fino a metà della prossima settimana, quando si attende un probabile calo termico soprattutto sulle tirreniche.